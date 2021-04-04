الملكة نور والدة الأمير حمزة: الاتهامات بحق ابني "افتراءات" وأصلّي لكي تسود العدالة

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ردا على وضع ابنها الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية في الأردن، اعتبرت الملكة نور في تغريدة لها على تويتر الأحد أن الاتهامات بحق ابنها ليست سوى "افتراءات" وأكدت أنها "تصلي لتسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء".

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اعتبرت الملكة نور والدة الأمير حمزة الأحد أن الاتهامات بحق ابنها ليست سوى "افتراءات" وأكدت أنها "تصلي لتسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء".

تصريحات الملكة نور الزوجة الرابعة والأخيرة للملك حسين، أتت في تغريدة على موقع تويتر، في اليوم التالي لاعتقالات شملت عدة أشخاص "لأسباب أمنية" في عمان وإعلان ابنها الأمير حمزة أنه قيد "الإقامة الجبرية".

وفي وقت سابق، أكد الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني في تسجيل فيديو سلمه محاميه إلى "بي بي سي" أنه وضع تحت الإقامة الجبرية.

ولفت الأمير حمزة إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتصال والإنترنت عنه، مؤكدا أنه لم يكن جزءا "من أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.

يذكر أن الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأمريكية الملكة نور، وعلاقته رسميّا بأخيه الملك عبد الله جيدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر. وقد سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا لعهده عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكنه قام بتنحيته في 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين وليا للعهد.

فرانس24/ أ ف ب

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