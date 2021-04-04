نائب رئيس الوزراء الأردني يعلن عن حملة اعتقالات بعد "مؤامرة" الأمير حمزة "لزعزعة استقرار البلاد"

أشار نائب رئيس الوزراء الأردني الأحد إلى أن الأمير حمزة بن الحسين وآخرين خططوا لزعزعة استقرار الأردن. كما أفاد عن توقيف 14 إلى 16 شخصا بالإضافة إلى المسؤولين الكبيرين اللذين أعلن القبض عليهما.

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أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني الأحد أن الأمير حمزة بن الحسين وآخرين خططوا لزعزعة استقرار الأردن، مشيرا إلى أن أشخاصا حول الأمير حمزة تربطهم صلات "بجهات خارجية" لتنفيذ مخطط.

وتابع: "السلطات رصدت تدخلات واتصالات مع جهات أجنبية حول التوقيت الأنسب لبدء خطوات لزعزعة استقرار البلاد". مضيفا: "حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة".

كما أفاد عن توقيف 14 إلى 16 شخصا بالإضافة إلى المسؤولين الكبيرين اللذين أعلن القبض عليهما.

ولمح المسؤول الأردني إلى أن "هناك جهودا لاحتواء الموقف داخل الأسرة الهاشمية لكن لا أحد فوق القانون".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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