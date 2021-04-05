إسرائيل: مثول نتانياهو مجددا أمام القضاء بتهم فساد بالتزامن مع مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارته أحد المراكز الصحية التابعة لصندوق المرضى "كلاليت" في قرية أبو غوش المختلطة قرب القدس في التاسع من ىذار/مارس 2021

يمثل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الإثنين مجددا أمام القضاء بتهم فساد، وتتزامن المحاكمة مع بدء رئيس الدولة إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها حزب الليكود بالأغلبية. وقال القضاة إنه بإمكان نتانياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم.

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يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين مجددا أمام القضاء في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، وهذا في الوقت الذي يبدأ فيه رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من نيسان/أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وينفي نتانياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه.

وقال القضاة إنه بإمكان نتانياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم.

وليس متوقعا أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد في حق رئيس الوزراء، الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاذ جميع الطعون وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.

مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة

وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتانياهو السياسي.

ونظمت الدولة العبرية في 23 آذار/مارس الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل.

وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتانياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.

ويبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.

فرانس24/ أ ف ب

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