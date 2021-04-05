الأردن: الأمير حمزة يؤكد في تسجيل صوتي رفضه الالتزام بالأوامر ويعتبرها "غير مقبولة"

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الأمير الأردني حمزة، خلال زواجه من بسمة العتوم في يناير 2012.

أكد ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة الاثنين، في تسجيل صوتي جديد تداوله الأردنيون عبر تويتر، أنه "بالتأكيد لن يلتزم" بالأوامر التي تمت مطالبته بها، بعد كشف عمان عن "مؤامرة"، اتهم فيها، تستهدف "أمن الأردن واستقراره". واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بأي شكل من الأشكال". وكان الأمير أعلن في فيديو سابق أنه يوجد "قيد الإقامة الجبرية".

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في رد فعل جديد من الأمير حمزة الذي اتهمته السلطات الأردنية بالتخطيط لـ"مؤامرة" سياسية، قال ولي عهد الأردن السابق في تسجيل صوتي، تناقله الأردنيون الاثنين عبر تويتر: "لن ألتزم بالأوامر، وفقا لما تمت مطالبته به بعد إعلان عمان عن إفشال محاولة زعزعة "أمن الأردن واستقراره".

للمزيد: ما الذي نعرفه عن "المؤامرة" التي استهدفت أمن واستقرار الأردن ويتهم فيها الأمير حمزة؟

وأوضح الأمير في التسجيل الذي يتحدث فيه عبر الهاتف: "بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى" العائلة.

وكان رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي توجه السبت إلى منزل الأمير حمزة طالبا منه "التوقّف عن تحركات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

وأشار الأمير في التسجيل الصوتي إلى أنه سجل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه وأهله "على أساس إن حصل أي شيء". وتابع الأمير: "أنا لن أتحرك لأني لا أريد أن أصعد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم".

وقال ولي العهد السابق: "أن يأتي رئيس أركان ويقول لي هذا الكلام، هذا (...) غير مقبول بأي شكل من الأشكال. حاليا أنتظر الفرج لنرى ما سيحصل".

وكان الأمير قال في مقطع فيديو سابق تلقته هيئة "بي بي سي" إنه "قيد الإقامة الجبرية"، مؤكدا أنه لم يكن جزءا "من أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.

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وذكر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الأحد إن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به "تستهدف أمن الأردن واستقراره".

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحافي إن: "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين".

واستطرد أن تلك النشاطات والتحركات "تستهدف أمن الوطن واستقراره، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الأردن.

وأعلن اعتقال ما بين 14 إلى 16 شخصا بالإضافة إلى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي السابق) والشريف حسن بن زيد.

فرانس24/ أ ف ب

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