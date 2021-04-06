رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أنها تبحث إمكانية توسعة الجزء الجنوبي منها

© هيئة قناة السويس/ أ ف ب

صورة نشرتها هيئة قناة السويس المصرية في 29 آذار/مارس 2021 تظهر رجلا يلوح بالعلم المصري بعد تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن التي ترفع علم بنما.

بعد أيام من انتهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، كشف رئيس هيئة القناة الثلاثاء عن وجود دراسة لتوسعة الجزء الجنوبي منها وهو نفسه الذي علقت به سفينة إيفر غيفن لستة أيام. كما أكد أن الهيئة تبحث أيضا شراء رافعات يمكنها تفريغ شحنات على ارتفاعات تصل إلى 52 مترا.

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قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع الثلاثاء إن الهيئة تبحث توسعة الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت به سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن.

وأضاف ربيع في مقابلة مع رويترز أن الهيئة تبحث أيضا شراء رافعات يمكنها تفريغ شحنات على ارتفاعات تصل إلى 52 مترا. وقال "إجراءاتنا سليمة وموجودة، نحن نحاول تحسين الخدمة فقط".

وقال ربيع "نخطط أيضا لعملية التوسيع، إذا قمنا بتوسيع في قناة السويس في الجزء الجنوبي، لو يوجد مكان لـ250 مترا سنحتاج لـ400 متر".

كانت السفينة إيفر غيفن البالغ طولها 400 متر قد جنحت بعرض القناة في الجزء الجنوبي من الممر المائي وسط رياح قوية يوم 23 آذار/مارس.

وظلت السفينة عالقة ستة أيام فمنعت مئات السفن من العبور وأضرت كثيرا بحركة التجارة العالمية. وبعد تعويمها، نُقلت السفينة إلى بحيرة تفصل بين قطاعي القناة حيث تجري هيئة قناة السويس تحقيقات فيما حدث.

وأشار ربيع إلى فصل أجهزة التسجيل بالسفينة وتسليمها إلى لجنة تحقيق قائلا إن السفينة ستستأنف طريقها بمجرد استكمال الإجراءات. وقال "نتكلم عن يومين أو ثلاثة أيام إضافية... لكن لن نتأخر".

وأضاف أن لجنة التحقيق تتألف من خمسة أو ستة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون والملاحة البحرية والإنقاذ والإدارة. وتابع أن الحادث تسبب في ضرر بالغ لمصر.

وقال "استخدمنا 15 قاطرة لمدة ستة أيام، (العاملون) اشتغلوا 24 ساعة (في اليوم). استخدمنا كراكتين واستخدمنا قاطرات مساعدة. حوالي ستة أو سبع قاطرات مساعدة. القناة توقفت ستة أيام وخسرنا مراكب... هذا لوحده ضرر كبير".

وقالت الهيئة إنها ستواصل السماح بمرور السفن بحجم السفينة إيفر غيفن وإنها تعزز قدرتها على التعامل مع المشكلات في المستقبل. وقال ربيع "سنحاول جلب قاطرتين تكون قوة الشد لديهما فوق 200".

فرانس24/ رويترز

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