سفينة شحن إيرانية تتعرض لهجوم بـ "لغم لاصق" قبالة سواحل إريتريا في البحر الأحمر

صورة نشرتها البحرية الأمريكية تظهر عناصر من البحرية الإيرانية وهم يصعدون ناقلة نفط مدنية كانت في طريقها إلى الإمارات، 12 أغسطس/آب 2020.

تعرضت سفينة شحن إيرانية لهجوم قبالة ساحل إريتريا في البحر الأحمر، حسب ما نقل تلفزيون العربية مساء الثلاثاء عن مصادر لم يسمها، مشيرا إلى أن السفينة تتبع الحرس الثوري. من جانها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أنه تم استهداف السفينة بلغم لاصق. وأشارت الوكالة إلى أن السفينة "كانت تتمركز في البحر الأحمر على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم القوات الخاصة الإيرانية المكلفة بمهام مرافقة السفن التجارية للحماية من القرصنة". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم، صباح الأربعاء.

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نقل تلفزيون العربية مساء الثلاثاء عن مصادر لم يسمها قولها إن سفينة شحن إيرانية تتبع الحرس الثوري تعرضت لهجوم قبالة ساحل إريتريا في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم، صباح الأربعاء.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أعلنت الثلاثاء أنه تم استهداف (سفينة) "إيران ساويز" بلغم لاصق. وقالت إن السفينة "كانت تتمركز في البحر الأحمر على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم القوات الخاصة الإيرانية المكلفة بمهام مرافقة السفن التجارية (للحماية من القرصنة)".

والهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات على سفن شحن إسرائيلية وإيرانية منذ أواخر فبراير/شباط، تبادل فيها العدوان اللدودان اتهام بعضهما البعض بالمسؤولية.

وامتنع المسؤولون الإسرائيليون عن التعليق على التقرير بشأن الهجوم. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال في وقت سابق الثلاثاء (قبل نشر نبأ الهجوم) في تصريحات لنواب حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه: "علينا مواصلة التصدي للسلوك العدائي اِلإيراني في منطقتنا. وهذا التهديد ليس مسألة نظرية. أنا لا أقول كلاما بلاغيا. يجب أن نتحرك في مواجهة النظام المتعصب في إيران والذي يهدد بكل بساطة بمحونا من على وجه الأرض".

فرانس24/ رويترز

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