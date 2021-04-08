إصابة أربعة جنود سوريين في ضربات جوية إسرائيلية قرب دمشق

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صورة لوكالة "سانا" الرسمية للأنباء تظهر فيها الدفاعات السورية وهي تتصدى لما قالت إنها صواريخ إسرائيلية. 17 مارس/آذار 2020.

أصيب أربعة جنود سوريين بجروح في ضربات جوية إسرائيلية قرب دمشق ليل الأربعاء-الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق". وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية "استهدفت مواقع عدة قرب دمشق ودمرت مستودع أسلحة يعود لمقاتلين إيرانيين".

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قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الأربعاء-الخميس لـ"عدوان إسرائيلي" في محيط دمشق أسفر عن جرح أربعة جنود ووقوع "بعض الخسائر المادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 12,56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيرا إلى أن "العدوان أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، ودمرت مستودع أسلحة يعود لمقاتلين إيرانيين".

ووقد ذكر الجيش الإسرائيلي في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتقول تل أبيب إنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

فرانس24 /أ ف ب

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