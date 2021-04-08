بايدن يعرب عن دعمه للأدرن خلال اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني على خلفية قضية الأمير حمزة

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صورة من الأرشيف تعود إلى العام 2016 وتجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم كان نائبا للرئيس والعاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان

أفاد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن أعرب في اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني دعمه للأردن، على خلفية أزمة غير مسبوقة شغلت البلاد واتهم فيها ولي العهد السابق الأمير حمزة.

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني الأربعاء عن دعمه للأردن، بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة اتهم فيها ولي العهد السابق الأمير حمزة وآخرون.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث إلى الملك عبدالله الثاني "للتعبير عن الدعم الأمريكي القوي للأردن والتشديد على أهمية قيادة عبدالله الثاني بالنسبة إلى الولايات المتحدة والمنطقة".

وكرر بايدن خلال المكالمة دعمه لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف وضع حد للنزاع في الشرق الأوسط.

ووجه العاهل الأردني الأربعاء رسالة إلى مواطنيه بثها التلفزيون الرسمي، بعد خمسة أيام على أزمة شغلت الأردن الذي يحيي بعد أيام مئويته الأولى، مؤكدا أن "الفتنة وئدت".

ما أبرز ما تضمنته رسالة ملك الأردن؟ 02:48

واتهمت الحكومة الأردنية الأحد ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". ووُضع في الإقامة الجبرية.

لكن الملك عبد الله الثاني أكد في رسالته أن "الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

فرانس24/ أ ف ب

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