واشنطن تعلن استئناف المساعدات المالية للفلسطينيين وتعتزم تقديم 235 مليون دولار

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، في 5 أبريل/نيسان 2021.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن الأربعاء أن واشنطن تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار، تذهب أساسا إلى تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مساعدات اقتصادية وتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية.

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار، حيث ستستأنف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، ومساعدات أخرى قطعها دونالد ترامب.

وقال بلينكن في بيان إن حزمة المساعدات تشمل 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأونروا و75 مليون دولار مساعدات اقتصادية وتنموية في قطاع غزة والضفة الغربية و10 ملايين دولار لبرامج دعم السلام عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار مساعدون لبايدن أيضا إلى أنهم يرغبون في إحياء هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في سياسة الولايات المتحدة بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت إدارة ترامب قد أوقفت تقريبا كل المساعدات بعدما قطعت العلاقات مع السلطة الفلسطينية في 2018. واعتُبرت تلك الخطوة على نطاق واسع وسيلة لإرغام الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل بشروط وصفتها القيادة الفلسطينية بأنها محاولة لحرمانهم من إقامة دولة قابلة للحياة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي إنه سيعقد اجتماعا الجمعة مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أولبرايت عبر تطبيق زوم للتعبير عن التقدير لهذا "الدعم وهو مهم جدا".

ومع ذلك فمن المرجح أن تمتنع الإدارة في الوقت الحالي عن استئناف المساعدات الاقتصادية المباشرة للسلطة الفلسطينية بينما يتشاور مساعدو بايدن مع الكونغرس بخصوص العقبات القانونية المحتملة وفقا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

وأكد إخطار أرسلته إدارة بايدن عبر البريد الإلكتروني إلى الكونغرس أن جميع المساعدات ستكون متوافقة مع القانون الأمريكي.

وينحدر معظم اللاجئين الذين يتلقون مساعدات أونروا من نسل نحو 700 ألف فلسطيني طُردوا من بيوتهم أو فروا من القتال في حرب عام 1948 التي أدت لقيام دولة إسرائيل.

فرانس24/ رويترز

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