واشنطن توافق على سحب آخر القوات الأمريكية المقاتلة في العراق

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توصلت الولايات المتحدة الأربعاء إلى اتفاق مع العراق يقضي بسحب القوات الأمريكية المقاتلة في البلاد لتتحول مهمة واشنطن والتحالف الدولي للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق إلى مهمة "تدريب ومشورة". ويسعى الرئيس جو بايدن إلى سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، في انسجام نادر مع السياسة التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.

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توافقت واشنطن وبغداد خلال محادثات الأربعاء على سحب آخر القوات الأمريكية المقاتلة في العراق حيث لا تزال تنتشر للتصدي لمتطرفي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأكد البلدان في بيان مشترك إثر هذه المحادثات الإستراتيجية الافتراضية أن "مهمة الولايات المتحدة وقوات التحالف تحولت إلى (مهمة) تدريب ومشورة، ما يتيح تاليا إعادة نشر أي قوة مقاتلة لا تزال في العراق، على أن يحدد الجدول الزمني (لذلك) خلال محادثات مقبلة".

ويأتي هذا القرار فيما تتعرض القوات الأمريكية في العراق في شكل شبه يومي لهجمات صاروخية تنسب إلى فصائل شيعية مسلحة مرتبطة بإيران.

ويسعى الرئيس جو بايدن إلى سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، في انسجام نادر مع السياسة التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أمر بسحب القوات من العراق وأفغانستان في الأشهر الأخيرة لولايته، وتقلص عديد الجنود في البلدين إلى 2500 في منتصف كانون الثاني/يناير.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبه قد أنجز انسحابا كاملا من العراق لكنه عاود إرسال قوات إليه في مواجهة هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف البيان المشترك أن "انتقال القوات الأمريكية والدولية من العمليات القتالية إلى التدريب والتجهيز ومساعدة قوات الأمن العراقية يعكس نجاح شراكتهما الإستراتيجية ويكفل دعما للجهود المتواصلة لقوات الأمن العراقية للتأكد من عدم قدرة تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ على تهديد استقرار العراق".

وتعهد العراق من جانبه حماية القواعد العسكرية التي تضم قوات بقيادة أمريكية، وقد أوضحت واشنطن أن تلك القوات ستبقى على الأراضي العراقية "فقط لدعم جهود العراق في معركته ضد تنظيم ’الدولة الإسلامية‘".

فرانس24/ أ ف ب

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