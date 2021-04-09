الأمم المتحدة لم تتلق إثباتا من الإمارات على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة وتطالب بـ"دليل دامغ"

أكدت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدم تلقي رد من الإمارات على الطلب الأممي بتقديم دليل على أن الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لا تزال حية. وقالت المتحدثة إن المكتب يرغب "في الحصول على دليل دامغ" على أنها على قيد الحياة، وأشارت إلى أن مسؤولين أمميين بارزين سيلتقون بالسفير الإماراتي لدى جنيف بشأن هذا الملف وينوون أيضا إثارة قضية الشيخة شمسة، الشقيقة الكبرى للطيفة.

إعلان اقرأ المزيد

طلب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الإمارات تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، على قيد الحياة، لكنه لم يحصل عليه، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المكتب الجمعة.

وقالت الأميرة إنها محتجزة داخل فيلا محصنة، عبر رسالة بالفيديو جرى تصويرها في دورة مياه وحصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل عدة أسابيع.

وأعلنت الإمارات في الشهر الماضي أن لطيفة تحت رعاية الأسرة وأطباء في المنزل.

وقالت المتحدثة مارتا أورتادو في إفادة صحافية بجنيف "لم نتلق أي دليل على أنها على قيد الحياة، ونرغب في الحصول على دليل دامغ على أنها على قيد الحياة. أهم ما يشغلنا بالطبع هو التأكد من أنها لا تزال على قيد الحياة".

وأضافت أن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة طلبوا عقد اجتماع مع سفير الإمارات لدى جنيف بشأن لطيفة وهو ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ.

وتابعت أنهم يعتزمون أيضا إثارة أمر شقيقة لطيفة الكبيرة شمسة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك