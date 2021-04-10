اليمن: مقتل 53 مقاتلا في معارك قرب مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية

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قال مسؤولون عسكريون بالقوات الحكومية في اليمن إن المعارك التي تدور على مشارف مدينة مأرب خلفت 53 قتيلا من المقاتلين بينهم 22 من قواتهم. وتركزت هذه المعارك في شمال غرب المدينة، البعيدة عن العاصمة صنعاء بـ120 كلم، مع محاولة الحوثيين تحقيق تقدم على الأرض لتقوية موقعهم في المفاوضات المفترض إجراؤها في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

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لقي 53 مقاتلا بينهم 22 من القوات الموالية للسلطة حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالمعارك المحتدمة قرب مدينة مأرب اليمنية بين هذه القوات والحوثيين. وتعد هذه المدينة آخر معاقل الحكومة المعترف بها في شمال البلاد.

وقال مسؤولون في القوات الحكومية لوكالة الأنباء الفرنسية السبت إن المعارك تركزت عند جبهتي الكسارة والمشجح، شمال غرب المدينة الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء، بعد محاولة الحوثيين تحقيق تقدم.

ويحاول الحوثيون، المدعومون من إيران، منذ عام ونيف السيطرة على مدينة مأرب الواقعة في محافظة غنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من شباط/فبراير هجومهم على القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ آذار/مارس 2015.

وذكر المسؤولون العسكريون أن المعارك احتدمت في الساعات الماضية، معلنين مقتل 22 من القوات الحكومية بينهم 5 ضباط وإصابة العشرات، إلى جانب مقتل 31 من الحوثيين.

ونفذت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الحوثيين لمساندة القوات الحكومية في صد هجمات الحوثيين، بحسب المسؤولين.

ويسعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها خصوصا في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.

فرانس24/ أ ف ب

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