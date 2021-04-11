إيران تعلن عن "حادث" في منشأة نووية دون وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي

© - أ ف ب/ الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية

صورة موزعة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تظهر جزءا من منشأة "نطنز" النووية الإيرانية جنوب طهران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "بهروز كمالوندي" أن "حادثا" وقع في منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد، مشيرة إلى أن ذلك "لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي". وذكر نفس المصدر أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه".

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أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "بهروز كمالوندي" أن "حادثا" وقع صباح الأحد في مصنع "نطنز" لتخصيب اليورانيوم وسط إيران، لكنه لم يسفر عن ضحايا أو تلوث.

وقال كمالوندي لوكالة "فارس" إن "مجمع الشهيد أحمدي روشن تعرض لحادث فجر الأحد"، على مستوى "شبكة توزيع الكهرباء".

ولم يسفر "الحادث" حسب نفس المصدر عن "وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي"، موضحا أن "التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".

وكانت السلطات الإيرانية قد أطلقت في "نطنز" السبت مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المحظورة بموجب الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015.

ومنذ بداية تموز/يوليو أصيب مصنع لتجميع أجهزة للطرد المركزي بأضرار كبيرة بسبب انفجار غامض. وخلصت السلطات إلى "تخريب" من أصل "إرهابي"، لكنها لم تنشر حتى الآن نتائج تحقيقاتها.

وفي مراسم عبر الإنترنت، افتتح الرئيس حسن روحاني مصنع تجميع أجهزة الطرد المركزي الجديد في "نطنز" السبت، وأمر في الوقت نفسه بتشغيل أو اختبار ثلاث مجموعات جديدة من هذه الأجهزة تسمح بتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

وجاء ذلك بينما تُجرى محادثات في فيينا بين الجمهورية الإسلامية والدول الأخرى التي لا تزال مشاركة في اتفاق 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) حول طريقة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العاصمة النمساوية.

فرانس24/ أ ف ب

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