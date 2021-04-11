أول ظهور مشترك للعاهل الأردني والأمير حمزة منذ الأزمة الأخيرة خلال احتفالات بمئوية تأسيس الدولة

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العاهل الأردني والأمير حمزة في أول ظهور لهما منذ الأزمة الأخيرة التي هزت البلاد، خلال الاحتفالات بمئوية تاسيس الدولة في 11 أبريل 2021

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين الأحد لأول مرة منذ الخلاف الذي اهتزت له المملكة. ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام محلية أن ملك البلاد وأفراد آخرين من العائلة الحاكمة وضعوا أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حفل بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

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لأول مرة منذ الخلاف الذي هز البلاد، ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة الأحد معا في حفل بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية العاهل الأردني وأفرادا آخرين من العائلة الحاكمة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

وكان الأمير محط اتهامات حكومية بكونه كان في قلب "مؤامرة" تستهدف "استقرار وأمن" البلاد، وهو ما نفاه ابن الملكة نور.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد،وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين وغازي بن محمد وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك المؤسس#صحيفة_الرأي pic.twitter.com/XGnygC5RIL — الرأي - أخبار الأردن (@alrai) April 11, 2021

وكان أردنيون نشروا صورا للعاهل الأردني الملك عبد الله وللأمير حمزة على موقع فيس بوك، معبرين عن فرحهم بحل الأزمة.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض "ما جرى هو حل عائلي باتجاه احترام محددات الدستور".

وأضاف "ما تم حل عائلي للخلاف داخل العائلة المالكة، لكنه ليس حلا للأزمة السياسية في البلد".

فرانس24/ رويترز

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