أول ظهور مشترك للعاهل الأردني والأمير حمزة منذ الأزمة الأخيرة خلال احتفالات بمئوية تأسيس الدولة

نشرت في:

العاهل الأردني والأمير حمزة في أول ظهور لهما منذ الأزمة الأخيرة التي هزت البلاد، خلال الاحتفالات بمئوية تاسيس الدولة في 11 أبريل 2021
العاهل الأردني والأمير حمزة في أول ظهور لهما منذ الأزمة الأخيرة التي هزت البلاد، خلال الاحتفالات بمئوية تاسيس الدولة في 11 أبريل 2021 © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
3 دقائق

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين الأحد لأول مرة منذ الخلاف الذي اهتزت له المملكة. ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام محلية أن ملك البلاد وأفراد آخرين من العائلة الحاكمة وضعوا أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في حفل بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

إعلان

لأول مرة منذ الخلاف الذي هز البلاد، ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة الأحد معا في حفل بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية العاهل الأردني وأفرادا آخرين من العائلة الحاكمة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

وكان الأمير محط اتهامات حكومية بكونه كان في قلب "مؤامرة" تستهدف "استقرار وأمن" البلاد، وهو ما نفاه ابن الملكة نور.

وكان أردنيون نشروا صورا للعاهل الأردني الملك عبد الله وللأمير حمزة على موقع فيس بوك، معبرين عن فرحهم بحل الأزمة.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض "ما جرى هو حل عائلي باتجاه احترام محددات الدستور".

وأضاف "ما تم حل عائلي للخلاف داخل العائلة المالكة، لكنه ليس حلا للأزمة السياسية في البلد".

 

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR