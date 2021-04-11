دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر-بايونتيك أقل فعالية ضد سلالة فيروس كورونا المكتشفة بجنوب أفريقيا

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جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك ضد وباء كوفيد-19 مخزنة في درجات حرارة متدنية جدا في مركز للتلقيح في ماغديبورغ بشرق ألمانيا في 8 كانون الثاني/يناير 2021.

خلصت دراسة علمية إسرائيلية، نشرت نتائجها السبت، إلى أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا بإمكانها اختراق الحصانة المناعية التي يوفرها لقاح فايزر-بايونتيك للجسم. وأجرت هذه الدراسة جامعة تل أبيب بتعاون "كلاليت" التي تعد أكبر مؤسسة للرعاية الصحية في إسرائيل. وأشار الباحثون إلى أن الدارسة أجريت على مجموعة قليلة لمحدودية انتشار السلالة المذكورة في إسرائيل.

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كشفت دراسة في إسرائيل، نشرت نتائجها السبت، أن سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا قادرة على "اختراق" لقاح فايزر-بايونتيك.

وقارنت الدراسة بين زهاء 400 فرد ثبتت إصابتهم بالفيروس، بعد 14 يوما أو أكثر من حصولهم على جرعة أو اثنتين من اللقاح، ومجموعة مصابين آخرين غير محصنين باللقاح.

وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة تل أبيب بالتعاون مع "كلاليت"، وهي أكبر مؤسسة للرعاية الصحية في إسرائيل، أنها رصدت السلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا في واحد بالمئة تقريبا من كل الحالات الخاضعة للدراسة.

وأوضحت أن انتشار السلالة بين المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح كانت نسبته أعلى بثماني مرات بين المصابين غير المحصنين وذلك بواقع 5,4 إلى 0,7 بالمئة.

وخلص الباحثون إلى أن ذلك يشير إلى أن اللقاح أقل فعالية مع السلالة الجنوب أفريقية مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس وكذلك السلالة المكتشفة في بريطانيا.

ونبه الباحثون رغم ذلك إلى أن الدراسة أجريت على مجموعة صغيرة من الأفراد المصابين بالسلالة نظرا لندرتها في إسرائيل.

فرانس24/ رويترز

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