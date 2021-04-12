طهران تعلق تعاونها في عدة مجالات مع الاتحاد الأوروبي وواشنطن تنفي ضلوعها في حادث مصنع " نطنز"

© الرئاسة الإيرانية/ أ ف ب

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن إيران تعلق أي تعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي خصوصا في مجالات "الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين"، وذلك ردا على العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد بحق ثمانية مسؤولين إيرانيين لدورهم في قمع مظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران. وعلى صعيد آخر نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض وقوف الولايات المتحدة "بأي شكل" وراء ما اعتبرته إيران عملا تخريبيا استهدف مصنعا لتخصيب اليورانيوم في نطنز، اتهمت طهران إسرائيل بالمسؤولية عن ارتكابه وتوعدتها "بالانتقام".

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نددت إيران "بشدة" مساء الاثنين بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ثمانية مسؤولين إيرانيين، وأعلنت ردا على ذلك تعليق "أي حوار حول حقوق الإنسان" مع التكتل و"التعاون الناتج من هذا الحوار".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان "كان من الملائم رفض هذه الخطوات من جانب من يدَّعون في شكل كاذب أنهم أبطال حقوق الإنسان، وهم أنفسهم، لدواع سياسية، لم يصمتوا عن انتهاك حقوق الشعب الإيراني عبر العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة فحسب بل تعاونوا معهم (الأميركيون) أيضا".

وفي ضوء ذلك، أعلن المتحدث أن ايران "تعلق أي حوار حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي واي تعاون ينتج من هذا الحوار وخصوصا في موضوع الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين".

ومن ناحية أخرى أكّد البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة لا دخل لها بما اعتبرته إيران عملا تخريبيا استهدف مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ "الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل" في ما حصل، مضيفة "ليس لدينا ما نضيفه بشأن التكهنات حول الأسباب والتداعيات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق الاثنين فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لمظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي لطهران إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. ويتزامن فرض العقوبات الأوروبية الجديدة مع جهود دبلوماسية يبذلها الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحياء الاتفاق المذكور الذي وقع العام 2015.

فرانس24/ أ ف ب

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