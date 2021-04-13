بعد يومين من عملية نطنز... إيران تعلن أنها "ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%"

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وجّهه مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الثلاثاء رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يشير فيها إلى أن طهران "ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%". هذا الإعلان أتى بعد يومين من عملية "تخريب" استهدفت مصنع نطنز. يذكر أن إيران تخصب حاليا اليورانيوم بنسبة 20%، ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة للاستخدام في أغراض عسكرية.

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بعد يومين من عملية "تخريب" استهدفت مصنع نطنز، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن طهران "ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%".

وكانت إيران قد اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف العملية "التخريبية" التي استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان أتى في "رسالة" وجهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي "إلى رافايل غروسي" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يذكر أن إيران تخصب حاليا اليورانيوم بنسبة 20%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.

فرانس24/ أ ف ب

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