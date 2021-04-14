السعودية: معتمرون محصنون ضد فيروس كورونا يطوفون بالكعبة في أول أيام رمضان

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مصلون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام في مكة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020 مع سماح السلطات باستئناف أداء الصلوات به.

شارك عشرات الآلاف من المسلمين في أول أيام رمضان بالطواف بالكعبة بمناسبة مناسك العمرة، التي تجرى وفق عدد من الشروط الاحترازية التي فرضتها السعودية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وكان أبرزها شرط التحصين، حيث لا يمكن قضاء العمرة إلا بالنسبة للأشخاص الملقحين أو الذين أصيبوا بالمرض وتعافوا منه.

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أدى معتمرون منسك الطواف حول الكعبة الثلاثاء في أول أيام شهر رمضان، وكانوا يضعون الكمامات ويسلكون مسارات محددة سلفا، حفاظا على التباعد الاجتماعي. واشترطت السعودية على المعتمرين أن يكونوا محصنين ضد فيروس كورونا للسماح لهم بأداء مناسك العمرة.

وتمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان فقط لمن تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق هذا الشهر.

وحددت الوزارة المحصنين بثلاث فئات، من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو متعاف من الإصابة.

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل في اليوم، وفق وسائل إعلام رسمية.

وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام، ولكن تم تعليقها في آذار/مارس 2020 في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُخذت للحد من تفشي الجائحة.

ولم يكن واضحا إن كانت هذه الاجراءات التي تأتي وسط ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة، يمكن أن تمتد إلى موسم الحج السنوي في وقت لاحق هذا العام.

وفي أواخر تموز/يوليو العام الماضي سُمح لعشرة آلاف شخص من داخل المملكة بأداء شعائر الحج الذي يعد من أركان الاسلام الخمسة، في حين شهد عام 2019 أداء نحو 2,5 مليون حاج الفريضة.

وسجلت السعودية بالإجمال أكثر من 400 ألف إصابة و6,700 وفاة بفيروس كورونا.

وقدمت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليونا نسمة أكثر من خمسة ملايين لقاح حتى الآن.

فرانس24/أ ف ب

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