الحوثيون يعلنون ضرب أهداف في جازان السعودية والتحالف يعترض 4 طائرات مسيرة و5 صواريخ

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جندي من حرس الحدود السعودي في جازان في 9 نيسان/أبريل 2015

قال الحوثيون في اليمن الخميس إنهم استهدفوا مواقع في مدينة جازان السعودية بينها موقع تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة. وهذا ما أدى، بحسبهم، لاندلاع حريق. فيما لم يرد أي تأكيد سعودي بخصوص ذلك. وقال التحالف إنه اعترض 4 طائرات مسيرة و5 صواريخ، سقطت شظايا منها في جامعة جازان، ما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده. وكان التلفزيون السعودي ذكر أن التحالف بقيادة المملكة دمر طائرة مسيرة ملغومة، أُطلقت باتجاه هذه المدينة الحدودية بجنوب المملكة.

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أعلن الحوثيون في اليمن الخميس أنهم استخدموا طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة أهداف في مدينة جازان بجنوب السعودية، بينها هدف تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة ما أدى لاندلاع حريق.

ولم يرد تأكيد سعودي لاندلاع حريق أو لاستهداف منصات باتريوت المضادة للصواريخ.

لكن التحالف بقيادة السعودية الذي يحارب في اليمن قال إن بعض الشظايا من اعتراض أربع طائرات مسيرة وخمسة صواريخ باليستية، أطلقت خلال الليل وفي الصباح الباكر، سقطت داخل جامعة جازان مما أدى لنشوب حريق محدود تم إخماده.

وذكر التلفزيون الرسمي في وقت سابق أن التحالف بقيادة السعودية دمر طائرة مسيرة ملغومة أُطلقت باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة. وقال التحالف "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكثيرا ما رد التحالف، الذي تدخل في اليمن في مارس/ آذار 2015، على الهجمات التي تستهدف السعودية عبر الحدود بضربات جوية في اليمن.

فرانس24/ رويترز

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