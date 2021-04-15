وفد تركي يزور مصر مطلع مايو لمناقشة "سبل تطبيع" العلاقات بين البلدين

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وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أثناء مشاركته في جلسة استثنائية في إسطنبول لمنظمة التعاون الإسلامي في 22 آذار/مارس 2019.

يزور وفد تركي مطلع أيار/مايو مصر لمناقشة "سبل تطبيع العلاقات" بين البلدين، وفق ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس في مقابلة مع محطة تلفزيونية. وأوضح أوغلو أن هذه الزيارة ستكون استجابة لـ"دعوة مصرية". ودخلت العلاقات بين أنقرة والقاهرة مؤخرا "مرحلة جديدة" بعد سنوات من التوتر.

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في إطار "تطبيع" العلاقات بين البلدين اللذين دخلا مرحلة من التقارب بعد سنوات من الجفاء، أعلنت أنقرة الخميس أن وفدا تركيا سيتوجه إلى مصر مطلع أيار/مايو لمناقشة هذا الأمر.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة على محطة "إن تي في" التلفزيونية: "عقب دعوة من مصر إلى تركيا، سيذهب وفد إلى هناك في بداية أيار/مايو". وأضاف "سنناقش علنا سبل تطبيع علاقاتنا. آمل بأن نتمكن من تحسينها".

وأكد تشاوش أوغلو الأربعاء أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة دخلت "مرحلة جديدة" من الانفراج بعد سنوات من التوتر. وتقوم أنقرة منذ بضعة أشهر بحملة لاستئناف التواصل مع القاهرة.

وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل حاد منذ إقالة أول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ويلقى دعم تركيا، في 2013.

واختلفت القوتان الإقليميتان في السنوات الأخيرة حول العديد من القضايا خصوصا حول ليبيا حيث دعم كل منهما معسكرا.

وتسعى أنقرة إلى الخروج من عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط، حيث أدى اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة إلى تقاسم بين الدول الواقعة على البحر شعرت تركيا بأنها استبعدت منه.

الإعلام المصري في تركيا مطالب بتخفيف حدة الانتقادات تجاه القاهرة

وأعلن مقدم برامج مصري معروف بانتقاداته الصريحة للنظام المصري في قناة مقرها إسطنبول السبت الماضي أنه في "إجازة مفتوحة"، بعدما طلبت تركيا من وسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في أراضيها تخفيف حدة الموقف بشأن القاهرة.

وأصبحت إسطنبول في السنوات الأخيرة "عاصمة" وسائل الإعلام العربية الناقدة لحكوماتها خصوصا تلك التي شهدت ثورات الربيع العربي مثل مصر وسوريا واليمن وليبيا.

وتشكل العاصمة التركية موطنا لمكاتب ثلاث محطات تلفزيونية مصرية هي "قناة الشرق" الليبيرالية و"وطن" التابعة للإخوان المسلمين و"المكملين" وهي محطة مستقلة مقربة من الحركة الإسلامية.

كما أن عددا من المعارضين المصريين المؤيدين للإخوان المسلمين وجدوا ملاذا في تركيا، حيث انتقدوا علنا السلطة القائمة في القاهرة.

فرانس24/ أ ف ب

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