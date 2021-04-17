إسرائيل تشن مجددا غارات على مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية

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دبابات إسرائيلية على الحدود مع غزة قبالة مدينة خان يونس جنوب القطاع في 13 كانون الثاني/يناير 2021.

شن الجيش الإسرائيلي السبت غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو جنوب البلاد للمرة الثانية في غضون يومين. وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية شنت غارات على موقع للمضادات الأرضية ومصنع لإنتاج الباطون لحفر الأنفاق وتخزين وسائل قتالية وتدمير بنية تحتية لنفق هجومي تابع لحماس. وسقطت القذيفة في منطقة غير مأهولة لم تسفر عن إصابات أو أضرار، كما لم تتبن أية جهة مسؤولية إطلاقها.

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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السبت إن طائرات جيش الدفاع شنت ضربات جوية ضد "أهداف إرهابية" في غزة ردا على إطلاق فلسطينيين قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل للمرة الثانية في يومين.

وصرح المتحدث باسم الجيش قائلا "ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة نحو أراضينا، شنت طائراتنا قبل قليل غارات على سلسلة أهداف إرهابية حمساوية في غزة ومن بينها موقع تدريب وموقع للمضادات الأرضية قيد التطوير ومصنع لإنتاج الباطون لحفر الأنفاق وتخزين وسائل قتالية بالإضافة إلى بنية تحتية لنفق إرهابي هجومي لحماس".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القذيفة التي سقطت في منطقة غير مأهولة لم تسفر عن إصابات أو أضرار. ولم تتبن أي جهة عملية الإطلاق.

ويعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزّة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا، وتُسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام 2007. وخاضت حماس وإسرائيل ثلاث حروب بين عامي 2008 و2014.

مذّاك، تُطلَق بشكل متقطع صواريخ وبالونات حارقة من غزة ترد عليها إسرائيل بضربات جوية ضد مواقع لحماس والجهاد الإسلامي، ثاني أكبر حركة إسلامية مسلحة في القطاع. يتزامن هذا العام مع الذكرى العاشرة لنشر إسرائيل نظام "القبة الحديدية" الذي اعترض مئات الصواريخ التي أطلِقت من غزة وسوريا.

تتجاوز نسبة الفقر في غزة 50 بالمئة، وقد تراجعت ظروف العيش أكثر مع فرض إغلاق لكبح تفشي كوفيد-19.

فرانس24/أ ف ب

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