طهران تحدد هوية المتهم بانفجار منشأة نطنز النووية وتشير إلى أنه فر خارج البلاد

نشرت السلطات الإيرانية السبت عبر قناتها الرسمية صورة لشخص يدعى رضا كريمي، معتبرة بحسب وزارة الاستخبارات أنه المسؤول عن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية. وبحسب القناة، فإن كريمي فر من البلاد قبل تنفيذ العملية، لكنها شددت على أن "الخطوات اللازمة جارية لاعتقاله". إلى ذلك، تم بث لقطات لصفوف من أجهزة الطرد المركزي التي حلت محل تلك المتضررة جراء الانفجار.

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أفادت القناة الرسمية الإيراني السبت أنه تم تحديد هوية شخص قال إنه المسؤول عن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت القناة أن وزارة المخابرات "حددت هوية مرتكب هذا التخريب وهو رضا كريمي". وأشار إلى أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.

كما عرضت صورة للمشتبه به على بطاقة حمراء مكتوب عليها "مطلوب من الإنتربول". وأوردت البطاقة أنه يبلغ من العمر 43 عاما، مؤكدة أن "الخطوات اللازمة جارية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد عبر القنوات القانونية".

إلى ذلك، تم بث لقطات لصفوف من أجهزة الطرد المركزي التي حلت محل تلك المتضررة جراء الانفجار في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وقد لفتت القناة إلى أن "عددا كبيرا" من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم والتي تعطلت بسبب الانفجار عادت إلى العمل بشكل طبيعي.

فرانس24/رويترز

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