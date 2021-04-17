فيديو

مجموعة من الأسرى الفلسطينيين تقدم مبادرة إلى محمود عباس للمطالبة بتأجيل الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس © أرشيف/أ ب

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، حيث لا يزال 4500 أسيرا بينهم 140 طفلا تقريبا في السجون الإسرائيلية، تقدمت مجموعة من هؤلاء بمبادرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح للمطالبة بتأجيل الانتخابات التشريعية، وذلك بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات حيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة الأمريكية، ما يتيح ترشيح عباس من جديد ومروان البرغوثي (القائد الأسير) نائبا له فيما بعد. ولم يصدر بعد أي تعليق على هذه المبادرة من البرغوثي الذي يدعم قائمة منافسة لتلك الرسمية لفتح.