وكالة الطاقة الذرية تؤكد أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% بمفاعلها الواقع فوق الأرض في منشأة نطنز مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين. من جهة أخرى، شهدت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا "تقدما" رغم تواصل "الخلافات"، وفق ما أفاد السبت مشاركون فيها.

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أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% بمفاعلها الواقع فوق الأرض في منشأة نطنز مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين.

وأشارت الوكالة في بيان إلى أنها "تحققت الوكالة من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم عند مستوى 60%".

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وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قد لفت الثلاثاء إلى أن طهران "ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%"، بعد يومين على الهجوم الذي استهدف موقع نطنز النووية.

يذكر أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، يمثل التراجع الأهم حتى الآن عن بنود الاتفاق الذي أبرم في العاصمة النمساوية عام 2015 مع القوى الكبرى.

أجواء إيجابية صادرة عن المفاوضات 04:29

"أجواء إيجابية" رافقت المفاوضات حول الملف النووي

من جهة أخرى، شهدت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا "تقدما" رغم تواصل "الخلافات"، وفق ما أفاد السبت مشاركون فيها. ويهدف الحوار إلى تحديد عقوبات يجب على واشنطن إلغاؤها وتدابير يجب على طهران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق.

بعد انتهاء اجتماع السبت، قال عبر تويتر ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يدير المفاوضات إنه "بعد نقاشات مكثفة، تم إحراز تقدم في مهمة ليست سهلة على الإطلاق".

بدوره، تحدث السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف عن "تقدم استقبله المشاركون بارتياح" إضافة إلى "عزمهم مواصلة المفاوضات بهدف استكمال المسار في أقرب وقت". وأكد المسؤول الروسي أن النقاشات ستتواصل الأحد والأسبوع المقبل على الصعيد التقني.

كما تحدثت إيران عن "تفاهم جديد"، لكنها شدّدت على استمرار وجود "خلافات". وقال رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي السبت في تصريحات نقلتها وكالة "فارس": "يبدو أنه يتم تشكيل تفاهم جديد وهناك أرضية مشتركة بين الجميع الآن. معالم المسار الذي يجب قطعه باتت معروفة نوعا ما. بالطبع لن يكون هذا المسار سهلا".

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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