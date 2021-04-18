سوريا: مجلس الشعب يحدد 26 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية

حدد مجلس الشعب السوري يوم الأحد 26 أيار/مايو 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية، فاتحا باب الترشح ابتداء من الأحد ولمدة عشرة أيام. وستقام هذه الانتخابات على أساس دستور عام 2012، في ظل فوز شبه محسوم للرئيس الحالي بشار الأسد. يذكر أن هذه الانتخابات ستكون الثانية منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.

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أعلن مجلس الشعب السوري يوم الأحد السادس والعشرين من أيار/مايو موعدا للانتخابات الرئاسية، في ثاني انتخابات تجرى خلال سنوات النزاع التي اندلعت عام 2011. وفي هذا الإطار، فتح باب الترشح اعتبارا من الإثنين ولمدة عشرة أيام.

وقد أشار رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضا إلى أن موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو.

ومن المتوقع أن يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه. ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفا لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات. وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.

انتخابات بموجب دستور عام 2012

وستقام الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.

ووفقا للمادة 88 من الدستور، الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارا من انتخابات 2014.

إغلاق الباب أمام المعارضين

ويجب على الراغبين بالترشح أن يكونوا قد أقاموا في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب البعث الحاكم.

وقد صادق مجلس الشعب في العام 2014 على مرشحين إثنين إضافة إلى الأسد. ولا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن أشخاص قد يقدمون ترشيحهم.

وتنظم هذه الانتخابات الرئاسية اليوم، بعكس العام 2014، بعدما استعادت القوات الحكومية بدعم روسي مناطق واسعة إثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، وباتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد.

لكنها تتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تشهدها سوريا، فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات احتواء فيروس كورونا، فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

فرانس24/أ ف ب

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