مراسل فرانس24: قتلى وعشرات الجرحى جراء انقلاب عربات قطار في محافظة القليوبية المصرية

إصابة نحو 100 شخص في حادث انقلاب عربات قطار في مصر

قال مراسل فرانس24 في مصر يسري محمد الأحد إن نحو مئة شخص أصيبوا بحروح، في حادث هو الثاني خلال أقل من شهر، جراء انقلاب عربات قطار بمدينة طوخ الواقعة في محافظة القليوبية شمالي القاهرة. ولفت إلى أن المعلومات الأولية تؤكد سقوط قتلى، لكن ما من حصيلة رسمية بعد.

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أعلنت وزارة الصحة في مصر أن 97 شخصا أصيبوا بجروح في حادث انقلاب عربات قطار بمدينة طوخ الواقعة في محافظة القليوبية شمالي القاهرة يوم الأحد، لمراسل فرانس24 في مصر يسري محمد.

كما أكد محمد أن الحادث تسبب بـ4 قتلى على الأقل، لكن لا يوجد حصيلة رسمية بعد.

وأفادت الوزارة في بيان أن 58 سيارة إسعاف هرعت لموقع الحادث ونقلت المصابين لثلاثة مستشفيات في المحافظة.

وكان 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالي 200 بجروح في مارس/آذار في حادث تصادم بين قطارين بالقرب من طهطا الواقعة على بعد نحو 440 كيلومترا جنوبي القاهرة.

فرانس24/رويترز

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