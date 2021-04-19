سوريا: الجيش الروسي يعلن مصرع "نحو 200 مقاتل" في قصف جوي استهدف قاعدة تضم "إرهابيين" شمال شرق تدمر

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أعلن الجيش الروسي الإثنين في بيان عبر موقع فيس بوك مصرع "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف جوي نفذها في سوريا واستهدفت قاعدة تضم "إرهابيين" شمال شرق مدينة تدمر.

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين في بيان عبر فيس بوك مقتل "نحو 200 مقاتل" في عملية قصف جوي نفذتها قواتها الجوية في سوريا واستهدفت قاعدة تضم "إرهابيين" شمال شرق مدينة تدمر.

وقالت الوزارة: "بعد التحقق من مصادر عدة من موقع الأهداف الإرهابية نفذت القوات الجوية الروسية ضربات عدة دمرت خلالها مخبأين وقتلت 200 مقاتل". لكن لم يحدد البيان الصحفي الجماعة الإرهابية المستهدفة ولا تاريخ العملية.

وأضافت الوزارة أن العملية دمرت "24 شاحنة بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة ونحو 500 كيلوغرام من الذخيرة ومكونات لصنع عبوات ناسفة". وأكدت أن "الإرهابيين" يتدربون في عدة معسكرات في مناطق لا يسيطر عليها النظام السوري "بما في ذلك منطقة التنف الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية".

وقال الجيش الروسي إن الهدف كان "قاعدة مموهة" تتدرب فيها "مجموعات إرهابية" لتنفيذ عمليات في سوريا وتصنيع متفجرات. وأضاف أن "تشكيلات مسلحة غير شرعية" خططت لشن هجمات على مبان سورية عامة "من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية" المقررة في 26 أيار/مايو.

فرانس24/ أ ف ب

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