وفاة المعارض السوري البارز ميشال كيلو عن عمر 81 عاما في باريس متأثرا بفيروس كورونا

توفي الإثنين في باريس المفكر البارز والمعارض السوري ميشال كيلو، عن عمر ناهز 81 عاما متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، كما أعلن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. ولد ميشال كيلو، الكاتب والمترجم، في مدينة اللاذقية عام 1940. وكان عضوا في الحزب الشيوعي السوري ومن أبرز المعارضين لحكم عائلة الأسد منذ عقود.

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توفي الإثنين في باريس المفكر البارز والمعارض المخضرم ميشال كيلو، أحد أبرز وجوه المعارضة السورية في المنفى، متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.

وكتب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري على تويتر: "خسارة كبيرة برحيل الأستاذ ميشيل كيلو اليوم إثر إصابته بكورونا".

ونعى الائتلاف في بيان رسمي غياب "قامة فكرية ووطنية كبيرة عاش حياته من أجل سوريا، وناضل ضد الاستبداد لأكثر من خمسين عاما".

أبرز المعارضين لحكم عائلة الأسد منذ عقود

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غردت المعارضة المقيمة في لبنان عليا منصور: "ميشال كيلو أمضى حياته معارضا لنظام الأسدين، مناضلا في سبيل حرية وديموقراطية سوريا والسوريين.. خسارة وغصّة أن ترحل قبل أن تشهد سقوط الطاغية".

ميشال كيلو معارض ليبرالي علماني وكاتب ومترجم، ولد في مدينة اللاذقية عام 1940. وكان عضوا في الحزب الشيوعي السوري ومن أبرز المعارضين لحكم عائلة الأسد منذ عقود.

اعتقل مرات عدة، أثناء حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد بين عامي 1980 و1983 ثم في العام 2006 خلال حكم الرئيس الحالي بشار الأسد. وحكمت عليه المحكمة العسكرية عام 2007 بالسجن ثلاثة أعوام، وتم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته.

أحد قادة "ربيع دمشق" بعد وصول بشار الأسد للحكم

وكان كيلو من أبرز قادة ما عرف بـ"ربيع دمشق" القصير الأمد، بعد وصول بشار الأسد إلى الحكم. كما كان من أبرز موقعي إعلان دمشق في عام 2006.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات ضد النظام في عام 2011، جاهر كيلو بتأييده للمظاهرات السلمية منذ انطلاقها وللمطالبة بالحرية والديمقراطية، ما عرضه لمضايقات غادر على إثرها سوريا. واستقر منذ سنوات في باريس.

مثل كيلو التيار الليبرالي في الائتلاف السوري، الذي انضم إلى صفوفه صيف عام 2013، قبل أن ينسحب منه لاحقا إثر خلافات.

فرانس24/ أ ف ب

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