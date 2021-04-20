ظهور إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسرائيل واللقاح "فعال نسبيا" لمواجهتها

© جاك غيز - أ ف ب/ أرشيف

عامل صحة إسرائيلي يحضر جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك في مركز تلقيح بوسط إسرائيل في 4 شباط/فبراير 2021.

رصدت إسرائيل ثماني إصابات بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، وأفاد مسؤول في قطاع الصحة أن ّ"لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فعاليته محدودة". ويأتي ذلك بعد أن تمكنت السلطات في إسرائيل من تلقيح نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ضد مرض كوفيد-19.

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أفاد مسؤول في قطاع الصحة الثلاثاء أن إسرائيل سجلت ثماني إصابات بسلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، مضيفا أنها تعتقد أن لقاح فايزر/بيونتيك فعال على نحو جزئي على الأقل في مقاومتها.

وأشارت وزارة الصحة أن سبع إصابات بهذه السلالة اكتشفت في إسرائيل في بادئ الأمر في الأسبوع الماضي بين وافدين من الخارج خضعوا منذ ذلك الحين لفحوص مبدئية.

وأوضح هيزي ليفي المدير العام للوزارة لإذاعة كان الحكومية "الانطباع هو أن لقاح فايزر فعال في مقاومتها، وإن كانت فعاليته محدودة"، وأضاف أن هناك ثماني إصابات بهذه السلالة في إسرائيل في الوقت الراهن.

ولم ترد الوزارة حتى الآن لمعرفة مزيد من التفاصيل بشأن البحث المتعلق بالسلالة الهندية.

وانتهت إسرائيل من تطعيم نحو 81 بالمئة من المواطنين أو المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما ضد مرض كوفيد-19. وتراجعت بشدة مستويات الإصابة بالمرض ودخول المستشفيات.

فرانس24/ رويترز

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