سوريا: الأسد يترشح لولاية رئاسية جديدة والمعارضة تندد بـ"مسرحية هزلية"

الرئيس السوري بشار الأسد أثناء محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، 7 أيلول/سبتمبر 2020.

قدم الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء أوراق ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 أيار/مايو، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان السوري لوسائل إعلام حكومية. ونددت واشنطن والمعارضة بالاقتراع، واعتبرته "مسرحية هزلية"، تستهدف ترسيخ حكم الأسد.

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أعلن رئيس البرلمان السوري لوسائل الإعلام الحكومية أن الرئيس بشار الأسد قدم الأربعاء أوراق ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 26 أيار/مايو.

وأعلن البرلمان عن فتح باب الترشح للانتخابات الأحد. ونددت واشنطن والمعارضة السورية بالاقتراع المزمع ووصفته بأنه "مسرحية هزلية"، تستهدف ترسيخ حكم الأسد.

وكان "مجلس الشعب" السوري قد أعلن يوم الأحد السادس والعشرين من أيار/مايو موعدا للانتخابات الرئاسية، في ثاني انتخابات تجرى خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011.

وأشار رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضا إلى أن موعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو.

وكان الأسد قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.

فرانس24/ رويترز

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