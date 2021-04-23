السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها بسبب تهريب المخدرات

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قررت السعودية الجمعة منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس). ويدخل القرار حيز التنفيذ "ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".

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قالت وسائل إعلام سعودية بينها التلفزيون الرسمي إن المملكة قررت الجمعة منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات.

وكتبت وكالة الأنباء السعودية: "المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".

وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020. .

ويتجرع لبنان مرارة أزمة مالية طاحنة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وفقدت الليرة حوالي 90 بالمئة من قيمتها وأصبح الدولار نادر الوجود.

وتحجم دول الخليج بما فيها السعودية حتى الآن عن تقديم المساعدات لتخفيف مشاكل بيروت الاقتصادية، وتقف على مسافة في وقت تشعر فيه بالقلق من تزايد نفوذ حزب الله القوي المدعوم من إيران.

وقالت الخارجية اللبنانية في وقت لاحق الجمعة إنها أحيطت علما بقرار الحظر الذي اتخذته السعودية عبر السفارة وتم رفع الأمر إلى كبار المسؤولين.

فرانس24/ رويترز

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