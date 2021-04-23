مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بعد منع الوصول لأماكن تجمعات شهر رمضان في القدس

أصيب أكثر من مئة شخص بجروح مساء الخميس في مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس بعد منع قوات الأمن وصولهم إلى مناطق يتجمعون فيها عادة في ليالي شهر رمضان. ودارت المصادمات بالقرب من البلدة القديمة حيث كانت حركة "لاهافا" اليمينية المتطرفة تنظم مسيرة لعناصرها في القدس الغربية.

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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر إسرائيلية بإصابة أكثر من مئة شخص بجروح في صدامات اندلعت مساء الخميس في القدس الشرقية المحتلة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 105 فلسطينيين على الأقل جرحوا نقل نحو عشرين منهم إلى المستشفى، بينما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أحصت عشرين جريحا في صفوفها واعتقلت 44 شخصا في الاشتباكات.

ووفقاً لصحافيين في وكالة الأنباء الفرنسية فإنّ الصدامات دارت بالقرب من البلدة القديمة حيث منعت الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى مناطق يتجمّع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان. ودارت الصدامات في وقت نشرت فيه الشرطة الإسرائيلية المئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة "لاهافا" اليهودية اليمينية المتطرّفة.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية تظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، ممّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ سبعة فلسطينيين أصيبوا بجروح في الصدامات. من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنّ أحد عناصرها أصيب بجروح في وجهه إثر تعرّضه للرشق بحجارة. وفي بيانها شدّدت الشرطة قائلة "سنسمح بالتظاهرات باسم حرية التعبير لكنّنا سنتّخذ إجراءات ضدّ أي شكل من أشكال العنف".

وكانت مواجهات دارت الأربعاء في القدس. وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي موظفين عرباً يعملون في متاجر وسط المدينة وصحافيين يتعرّضون لاعتداءات عنيفة من قبل شبّان يهود يهتفون "الموت للعرب". وعلى الإثر أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّها اعتقلت 70 شخصاً من اليهود والعرب يومي الأربعاء والخميس، مشيرة إلى أنّ 64 من بين هؤلاء مدّدت فترة توقيفهم الاحتياطي.

فرانس24/ أ ف ب

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