فيديو

أرمينيا: أجواء من الفرح والامتنان في العاصمة بعد اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية بحق الأرمن

إحياء الذكرى 106 لإبادة الأرمن في يريفان © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

عمت الفرحة شوارع العاصمة الأرمينية يريفان عقب اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن. ورحب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بالموقف الأمريكي واعتبر أن "الاعتراف بالإبادة مسألة تتعلق بالحقيقة والعدالة التاريخية وأمن جمهورية أرمينيا". وقُتل بين مليون و1,5 مليون أرمني بين 1915 و1917 خلال الأيام الأخيرة للسلطنة العثمانية التي اشتبهت في أن الأقلية المسيحية تتآمر مع روسيا الخصم في الحرب العالمية الأولى.