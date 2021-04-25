مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا

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صورة أرشيفية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحضر حفل توقيع عقب محادثاته مع الرئيس الروسي في سوتشي يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد لقاحا مضادا لفيروس كورونا في إطار حملة تطعيم على مستوى البلاد، كما أفاد مكتبه لكن دون ذكر نوع اللقاح.

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قال مكتب عبد الفتاح السيسي الأحد إن الرئيس المصري تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في إطار حملة تطعيم على مستوى البلاد، لكن دون ذكر تفاصيل عن نوع اللقاح.

وقد بدأت مصر في إعطاء جرعات من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا بموجب اتفاق كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل، فضلا عن جرعات من لقاح تنتجه شركة سينوفارم الصينية.

وقال مستشار السيسي للشؤون الصحية عوض تاج الدين لقناة إخبارية محلية الجمعة إن حوالي نصف مليون شخص في مصر تلقوا التطعيم حتى الآن.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، وسجلت وزارة الصحة 912 إصابة جديدة و39 وفاة السبت.

فرانس24/ رويترز

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