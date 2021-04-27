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عودة الهدوء إلى القدس بعد أيام من المواجهات ومئات الفلسطينيين يحتفلون بإسقاط الحواجز

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس 24

نص: فرانس24 تابِع 6 دقائق

بعد أيام من المواجهات والاحتقان، احتفل مئات الشبان الفلسطينيين بالسماح لهم مجددا بالوصول إلى محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية. ولاحقت الشرطة الإسرائيلية مجموعة من المحتفلين واعتقلت عددا منهم. ورافق محاولات التهدئة في القدس إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق البحر أمام صيادي قطاع غزة إثر استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل، في خطوة اعتبرتها حركة حماس "أحد أشكال العدوان المستمر على الفلسطينيين".