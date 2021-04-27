هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل باتباع سياستي "الفصل العنصري والاضطهاد" بحق الفلسطينيين

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عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل متظاهرا فلسطينيا عند باب العمود في البلدة القديمة في القدس في 26 نيسان/أبريل 2021.

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية الثلاثاء تقريرا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" بحق عرب 48 وفلسطينيي الأراضي المحتلة والسكان العرب في القدس الشرقية المحتلة، وذلك باتباعها سياستي "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" حيالهم. فيما وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه "منشور دعائي" صادر عن منظمة تعتمد "منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل".

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وجهت الثلاثاء منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك في تقرير صدر الثلاثاء اتهامات لدولة إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" باتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" بحق عرب إسرائيل وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما أثارت خلاصة التقرير تنديدا شديدا من إسرائيل التي ردت عليه قبل صدوره.

وحددت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك "الخطوط العريضة" للاتهامات في تقرير من 213 صفحة استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية".

وقالت "تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير قبل صدوره، مؤكدة أنه "منشور دعائي" لا يمت بصلة إلى "الوقائع أو الحقيقة على الأرض"، صادر عن منظمة تعتمد "منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل".

ولفت تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن هناك "سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم في شكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا، وتمنح امتيازا ممنهجا لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارس هذا القمع بشكله الأشد في الأراضي المحتلة".

وتستخدم منظمات غير حكومية إسرائيلية منذ بضعة أشهر عبارة "الفصل العنصري" لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر.

ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتنفي إسرائيل أن تكون ترتكب جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.

فرانس24/ أ ف ب

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