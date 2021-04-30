الانتخابات الفلسطينية: الاتحاد الأوربي يعتبر التأجيل "مخيبا للآمال" وحماس تندد بـ"انقلاب على الشراكة"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسلم مرسوما خاصا بالانتخابات إلى رئيس اللجنة الفلسطينية للانتخابات حنا الناصر في رام الله، 15 كانون الثاني/يناير 2021.

علق وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل على إرجاء الانتخابات الفلسطينية بأنه أمر "مخيب جدا للآمال". وأدانت حركة حماس قرار القيادة الفلسطينية، واعتبرت أنه "انقلاب على مسار الشراكة"، وحملت الرئاسة "مسؤولية...تداعيات القرار". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الجمعة تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل لحين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية.

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اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان الجمعة أن إرجاء الانتخابات الفلسطينية، وهي الأولى منذ 15 عاما، أمر "مخيب جدا للآمال".

وقال بوريل "نجدد التأكيد على دعوتنا إسرائيل لتسهيل إجراء هذه الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في القدس الشرقية".

وكانت حركة حماس قد أدانت مساء الخميس قرار القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى الشهر المقبل، معتبرة أنه "انقلاب على مسار الشراكة"، وحملت حركة فتح ورئاسة السلطة "المسؤولية الكاملة" عن "تداعيات القرار".

وخرجت مظاهرة في رام الله للتعبيرعن رفض فكرة تأجيل الانتخابات التي ينتظرها الفلسطينيون منذ سنوات عديدة. ويرى بعض منظمي المظاهرة التي دعت إليها قوائم مرشحة في هذه الانتخابات في مقترح التأجيل مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في التصويت.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الجمعة إرجاء موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل لحين "ضمان" إجرائها في القدس الشرقية. وأوضح عباس قائلا "بالنسبة لنا ليست تكتيكا بل هي تثبيت للديمقراطية وحقنا في فلسطين".

وفي ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية أوضح عباس قائلا: "قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي".

وفي بداية الاجتماع قال عباس إنه "إذا جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006"، مؤكدا أنه "إلى الآن لا موافقة إطلاقا" من إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

فرانس24/ أ ف ب

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