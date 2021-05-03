رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه

قالت المسؤولة في منظمة شيربا غير الحكومية، لورا روسو، الاثنين إن دعوى قضائية قد تم رفعها في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات. وفي وقت لاحق الاثنين، قال رياض سلامة لرويترز أنه عرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

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قالت مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة شيربا غير الحكومية، لورا روسو، الاثنين إن دعوى قضائية مرفوعة في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

وقالت روسو لرويترز إن الدعوى التي رُفعت الجمعة تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات في فرنسا.

وفي وقت لاحق الاثنين، قال رياض سلامة لرويترز إنه اشترى جميع متلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب. وأكد أنه كشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق "في مناسبات عدة" تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

فرانس24/ رويترز

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