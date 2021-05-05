الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لبيد بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل نتانياهو

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أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء تكليف يائير لبيد بتشكيل الحكومة المقبلة خلال 28 يوما، وذلك بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بتشكيلها. يذكر أن حزب لبيد "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي حل في المرتبة الثانية بحصوله على 17 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

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كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء زعيم المعارضة يائير لبيد بتشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.

وأوضح ريفلين في خطاب رسمي من مقر الرئاسة في القدس الغربية: "تحدثت مع يائير لبيد وأخبرته أنني منحته التفويض مدة 28 يوما لتشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع ريفلين مع زعماء الأحزاب لمشاورتهم حول إلى من عليه أن يوكل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة في ظل استمرار حالة الجمود السياسي التي تعيشها الدولة العبرية.

ولم يخف الرئيس شكوكه حول قدرة أي نائب آخر على تشكيل الحكومة.

يذكر أن زعيم المعارضة يائير لبيد، المذيع التلفزيوني السابق، حل حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي في المرتبة الثانية بحصوله على 17 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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