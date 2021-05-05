الرئيس العراقي برهم صالح يكشف عن استضافة بلاده للقاءات سعودية إيرانية "أكثر من مرة"

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران. وجاءت تصريحات صالح ردا على سؤال خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث "بيروت إنستيتيوت" وبثت مباشرة على الإنترنت. يذكر أنه لم يتم الإعلان سابقا سوى عن لقاء واحد بين الطرفين السعودي والإيراني حصل في التاسع من أبريل/ نيسان.

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح الأربعاء أن العراق استضاف أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران.

وأدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث "بيروت إنستيتيوت" وبثت مباشرة على الإنترنت. فردا على سؤال بشأن عدد جولات المحادثات بين السعودية وإيران التي استضافها العراق، قال صالح "أكثر من مرة". لكن صالح لم يعط مزيدا من التفاصيل.

واجتمع مسؤولون إيرانيون وسعوديون في بغداد في التاسع من أبريل/نيسان في انفراجة دبلوماسية يأمل دبلوماسيون أن تساهم في تهدئة التوتر في المنطقة، بينما تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة في فيينا بشأن عودة محتملة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ولم يعلن من قبل سوى عن جولة المحادثات التي أجريت بين الطرفين.

فرانس24/ رويترز

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