إسرائيل: المحكمة العليا تدرس قرار إخلاء منازل عائلات فلسطينية من القدس الشرقية بعد مواجهات مع الشرطة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا في البلدة القديمة بالقدس خلال مواجهات مع استمرار شهر رمضان في القدس، 25 أبريل/ نيسان 2021

تدرس المحكمة الإسرائيلية العليا قرار إخلاء منازل عائلات فلسطينية تقطن بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كما تجري المحكمة حاليا جلسات استماع للبحث في أصول ملكية العقارات محل النزاع. وارتفع عدد الإصابات في المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الحي المذكور إلى 22 إصابة، وفقا لما أكدته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس. ويطالب مستوطنون يهود بملكية منازل في الحي نفسه بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.

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ارتفعت حصيلة الإصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين و الشرطة الإسرائيلية ليل الأربعاء الخميس بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية إلى 22 إصابة، وفقا لما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الخميس. وقالت الجمعية في بيان إنها "نقلت إصابتين بآلام شديدة في الصدر إلى المستشفى"، وأضيفت إلى الإصابات المسجلة سابقا وهي "ثماني إصابات بالاختناق وست بالرصاص المطاطي وإصابتين بالضرب المبرح وثلاث بقنابل الصوت وواحدة بغاز الفلفل". المحكمة العليا الإسرائيلية من جانبها تجري حاليا جلسات استماع للبحث في قضية ملكية العقارات في المنطقة.

اعتقال 11 شخصا

وأكدت الشرطة الإسرائيلية من جهتها اعتقال 11 شخصا الليلة الماضية خلال الاحتجاجات في الحي الذي يسكنه فلسطينيون محتجون على إخلاء منازلهم لصالح جمعية استيطانية.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت في وقت سابق من العام الجاري بإخلاء أربعة منازل يسكنها فلسطينيون يقولون إن لديهم عقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي.

الأردن تنشر وثائق 28 عائلة فلسطينية

ونشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائق تخص 28 عائلة في الحي الذي كان يخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، لدعم موقف الفلسطينيين في القضية.

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ويطالب مستوطنون يهود بملكية منازل في الشيخ جراح بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.

وتصدر المحاكم أحكاما تدعم هذه المطالب، بينما لا يطبق الأمر نفسه على أملاك وبيوت كان يسكنها فلسطينيون وانتقل إليها يهود بعد مغادرة الفلسطينيين.

وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيا آخرين، وفقا لمنظمة "السلام الآن".

ويقول الفلسطينيون إن خطر الإخلاء يهدد بشكل عام نحو 500 فلسطيني.

وتعقد في المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس جلسة استماع للبت في مصير العائلات الأربع.

ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 200 ألف مستوطن بين 300 ألف فلسطيني. ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

رفض فلسطيني

وطلبت المحكمة العليا الأحد من طرفي النزاع التوصل إلى تسوية بينهما والرد عليها الخميس، وذلك بعد طلب استئناف قدمته عائلات فلسطينية.

وبحسب محامي العائلات الفلسطينية سامي ارشيد، فإن جمعية "نحالات شمعون" الاستيطانية اقترحت على العائلات الاعتراف بملكيتها (الجمعية الاستيطانية) للمنازل.

مقابل ذلك، تقوم الجمعية وبشكل مؤقت "بتسجيل كل منزل من المنازل المهددة بالإخلاء باسم أحد ساكنيها الفلسطينيين كمستأجر محمي على أن تعود المنازل لها (الجمعية الاستيطانية) بعد وفاته".

لكن العائلات ترفض هذا المقترح.

وتقول الفلسطينية منى الكرد بعد الإفراج الأربعاء عن شقيقها الذي كان اعتقل في مواجهات "يريد المستوطنون أن نعترف بملكيتهم للمنازل وهذا مستحيل".

وتضيف الكرد (23 عاما) "هم لا يمتلكون أي أوراق تثبت ملكيتهم (...) نرفض ذلك رفضا تاما".

أما الناشط في جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية يوناتان يوسف فيقول إن كل يهودي يملك أرضا سيتصرف بها كما يريد إذا كان قرار المحكمة لصالحه.

ويضيف لفرانس برس "رفض الفلسطينيون أي حل وسط، وهذه مشكلتهم".

قمع وموسيقى

وتتواصل الاحتجاجات في الحي منذ أكثر من عشرة أيام بعد ساعات الإفطار، إذ يتجمع الأهالي والنشطاء وسط الحي ويرددون الأغاني والهتافات الوطنية ويرقصون الدبكة الفلسطينية الشعبية.

مساء الأربعاء، بدا الحي الذي سطعت منه الإضاءة القوية فضاء واسعا للموسيقى التي بثها المحتجون عبر سماعات كبيرة، ورد عليهم المستوطنون الذين سبق أن استحصلوا على عقار في المنطقة، بإطلاق الأغاني العبرية.

وبين وقت وآخر، كانت الشرطة تتدخل محاولة تفريق الفلسطينيين، ومستخدمة المياه العادمة وقوات الخيالة وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

في قطاع غزة، وجه محمد ضيف، قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الثلاثاء "تحذيرا أخيرا" إلى إسرائيل.

وقال في بيان "إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي".

وأضاف "سيدفع العدو الثمن غاليا".

فرانس24/ أ ف ب

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