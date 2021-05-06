الضفة الغربية: مقتل مراهق فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس

أكدت مصادر طبية ومحلية فلسطينية مقتل مراهق في قرية قريبة من مدينة نابلس بالضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه "يجري تحقيقا في الحادثة". ويسود الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة توتر بين الفلسطينيين والمستوطنين في مختلف أراضي الضفة الغربية.

إعلان اقرأ المزيد

في مؤشر على تواصل الاحتقان في الضفة الغربية، قُتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء في قرية أودلا القريبة من مدينة نابلس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية في القرية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى "استشهاد الفتى سعيد يوسف عودة (16 عاما) برصاص الاحتلال الحي في بلدة أودلا".

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه خلال حملة للجيش في قرية بيتا، حاولت مجموعة من الشبان إلقاء زجاجة حارقة باتجاه أفراد الجيش الذين أطلقوا النار باتجاه الشبان. وقال الجيش إنه "يجري تحقيقا في الحادثة".

وكان فلسطيني قد هاجم بمسدسه قبل ثلاثة أيام إسرائيليين عند حاجز زعترة شمال نابلس ما أدى الى إصابة ثلاثة إسرائيليين، وأعلن عن وفاة أحدهم الأربعاء.

وشن الجيش الإسرائيلي حملة تفتيش واسعة بحثا عن المنفذ في مناطق قريبة من قربة أودلا شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية، بعد أن عثر على مركبته التي استخدمها في قرية عقربا القريبة.

غير أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت ليلة الأربعاء القبض على المهاجم منتصر شلبي (44 عاما) في بيت مهجور في بلدة سلواد قرب رام الله في الضفة الغربية.

ويسود الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة توتر بين الفلسطينيين والمستوطنين في مختلف أراضي الضفة الغربية.

"إطلاق نار مفاجئ"

وأدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مقتل الشاب الفلسطيني سعيد، واصفا إياها بـ"الجريمة الجديدة".

وصرح عضو في المجلس القروي في أودلا لوكالة الأنباء الفرنسية "لم تكُن هناك مواجهات في القرية، والجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه الشبان بشكل مفاجئ".

وقال عضو المجلس هشام عبد الجبار "بعد الإفطار مباشرة، كان الجيش الإسرائيلي يُغلق مدخل القرية الرئيس، وكانت هناك مجموعة من الشبان قريبة من الحاجز، وأطلق الجيش النار عليهم بشكل مفاجئ ما أدى إلى استشهاد سعيد وإصابة شاب آخر في الظهر".

وأكد نائب رئيس المجلس نائل راشد لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الجيش الإسرائيلي سلم جثة الشاب سعيد إلى الهلال الأحمر بعد استشهاده".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك