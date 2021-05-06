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مصر وتركيا تنهيان مباحثات "صريحة ومعمقة" بشأن قضايا ثنائية وإقليمية بالقاهرة

مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عز الدين © فرانس24

أعلنت مصر وتركيا في بيان مشترك في ختام لقاءات استمرت يومين بالقاهرة هدفها إعادة الحياة إلى العلاقات بين الجانبين، أن المباحثات كانت "صريحة ومعمقة". وجاء في البيان إن المباحثات "تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط". وأفاد مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عز الدين، أن اللقاءات تناولت قضايا ثنائية وإقليمية منها تسليم بعض الشخصيات المصرية المقيمة حاليا في تركيا للقاهرة إلا أن أنقرة رفضت.