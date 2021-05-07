النووي الإيراني: واشنطن مستعدة لرفع الكثير من العقوبات وطهران تريد تلبية كافة مطالبها

الموفدون لمناقشة خطة العمل المشتركة الشاملة، إنريكي مورا عن الاتحاد الأوروبي وعباس عراقجي وكاظم غريبابادي عن إيران ينتظرون بدء اجتماع اللجنة في فيينا، النمسا، 1 مايو/أيار 2021.

صرح عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا، الجمعة أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع الكثير من العقوبات المفروضة على بلاده. وقال عراقجي في التصريحات التي أدلى بها لوسائل إعلام رسمية "إن هذا ليس كافيا من وجهة نظرنا ومن ثم فإن المباحثات ستستمر حتى تُلبى كل مطالبنا". فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يرى أن إيران جادة في المحادثات وإن الحوار معها لا يزال مستمرا.

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قال كبير المفاوضين الإيرانيين بالوفد الرسمي لمفاوضات فيينا عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية الجمعة إن المعلومات التي وصلت من الولايات المتحدة توضح أنها جادة بشأن العودة للاتفاق النووي وأنها عبرت عن استعدادها لرفع كثير من العقوبات التي فرضتها على إيران خلال محادثات فيينا النووية.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي "المعلومات التي وصلتنا من الجانب الأمريكي أنهم أيضا جادون بشأن العودة للاتفاق النووي وحتى الآن أعلنوا عن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم".

وأضاف بعد تحديد موعد استئناف المحادثات غير المباشرة بالعاصمة النمساوية فيينا "لكن هذا ليس كافيا من وجهة نظرنا ومن ثم فإن المباحثات ستستمر حتى تُلبى كل مطالبنا".

وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يرى أن إيران جادة في المحادثات لكن لم يتضح بعد مدى استعدادها كي يستأنف الطرفان الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وعندما سئل في البيت الأبيض هل يرى إن كانت طهران جادة في المحادثات قال بايدن "نعم لكن إلى أي مدى وما هم على استعداد لفعله أمر مختلف. لكننا ما زلنا نتحاور".

وعاد مسؤولون أمريكيون إلى فيينا لحضور جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن سبل استئناف التزام الطرفين بالاتفاق النووي.

فرانس24/ رويترز

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