العراق: هجوم بـ"طائرة مسيرة مفخخة" على قاعدة عين الأسد في الأنبار التي تضم قوات أمريكية

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العلمان العراقي والأمريكي أمام فندق في بغداد.
العلمان العراقي والأمريكي أمام فندق في بغداد. © أ ف ب/أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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أعلن الجيش العراقي أن "طائرة مسيرة مفخخة" سقطت في وقت مبكر السبت على قاعدة عين الأسد الجوية (محافظة الأنبار) التي تضم قوات أمريكية. وتسبب الهجوم "بأضرار في مستودع"، حسب التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في العراق بقيادة واشنطن.

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أعلن الجيش العراقي سقوط "طائرة مسيرة مفخخة" في وقت مبكر السبت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، والتي تضم قوات أمريكية.

خبير أمني من بغداد
02:33
وأوضح التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في العراق بقيادة واشنطن أن الهجوم، وهو الرابع من نوعه في أقل من أسبوع، لم يوقع "أي ضحية"، لكنه تسبب "بأضرار في مستودع".

فرانس24/ أ ف ب 

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