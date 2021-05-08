الأوروبيون وواشنطن يناشدون الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد الأمني بالقدس الشرقية المحتلة

صدامات بين الشرطة الاسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة في 07 أيار/مايو 2021

أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السبت بيانين منفصلين يدعوان فيه إلى "وقف العنف" و"التحرك بشكل عاجل" لخفض التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. فيما أصيب أكثر من 200 فلسطيني بجروح ليل الجمعة في القدس، في مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية تخللها إلقاء شبان فلسطينيين حجارة باتجاه قوات الأمن ولا سيما في باحة المسجد الأقصى. بينما حذر الاتحاد الأوروبي من طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالمدينة قائلا إن "هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي".

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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان السبت إلى "وقف العنف" في القدس الشرقية المحتلة حيث أصيب ليل الجمعة أكثر من 200 فلسطيني وستة شرطيين إسرائيليين بجروح في اشتباكات بين الطرفين دارت خصوصا في باحة المسجد الأقصى، في أعنف مواجهات تشهدها المدينة المقدسة منذ سنوات. فيما دعا الاتحاد الأوروبي بدوره السلطات إلى التحرك "بشكل عاجل" لخفض التوتر في القدس بعد المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وقال برايس إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء المواجهات الجارية في القدس... والتي أفادت تقارير أنها أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى". وأضاف أن "العنف لا عذر له، لكن إراقة الدماء التي تحصل الآن مقلقة بشكل خاص" لا سيما وأنها تحصل في الأيام الأخيرة من رمضان.

ولفت المتحدث إلى أن واشنطن دعت المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "العمل بحزم لتهدئة التوترات ووقف العنف". وشدد برايس على "الأهمية البالغة" لتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع - مثل "عمليات الإخلاء في القدس الشرقية، والنشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، والأعمال الإرهابية".

مراسلة فرانس24 ليلى عودة من القدس 01:56

ودارت أعنف المواجهات في باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، وقد أشعل فتيلها حَسَب الشرطة الإسرائيلية إلقاء شبان فلسطينيين حجارة وزجاجات فارغة على عناصرها، في حين اتهم شبان فلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية بأنها هي من بادر إلى الاعتداء على مجموعة منهم عند مدخل الأقصى. وفجر السبت خيم هدوء حذر على القدس الشرقية.

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت الجمعة، قبل وقوع هذه الصدامات، بيانا أول أعربت فيه عن "القلق العميق إزاء تصاعد التوتر في القدس" و"القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة لعائلات فلسطينية" من أحياء في القدس الشرقية و"كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال".

وشددت الخارجية في بيانها الذي أصدرته المتحدثة باسمها جالينا بورتر على أنه "مع دخولنا فترة حساسة"، "سيكون من الضروري (...) التشجيع على تهدئة التوتر وتجنب حصول مواجهة عنيفة". وأضافت "قلنا مرارا وتكرارا إنه من الضروري تجنب إجراءات أحادية قد تفاقم التوتر أو تبعدنا أكثر عن السلام، وهذا يشمل عمليات الإخلاء والأنشطة المتعلقة بالاستيطان".

وتأتي الاشتباكات وسط تصاعد التوتر في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ 1967، حيث قتل في شمال الضفة الجمعة فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب ثالث إثر محاولة مهاجمة موقع إسرائيلي.

وتشهد منطقة الشيخ جراح مواجهات يومية بين فلسطينيين مقدسيين ومستوطنين يحاولون السيطرة على أربع منازل تعود لفلسطينيين. وقتل الخميس فتى فلسطيني إثر مواجهات في قرية بالقرب من مدينة نابلس، خلال عمليات بحث للجيش الإسرائيلي عن فلسطيني أصاب ثلاثة مستوطنين وتوفي أحدهم لاحقا.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي في بيان "العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس".

وجرح أكثر من 220 فلسطينيا وستة من رجال الشرطة الإسرائيلية الجمعة معظمهم في باحة المسجد الأقصى في أكبر اشتباكات في السنوات الأخيرة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال المتحدث "يجب على القادة السياسيين والدينيين وفي المجتمع من جميع الأطياف التحلي بضبط النفس والمسؤولية والقيام بكل ما هو ممكن لتهدئة هذا الوضع المتفجر".

من جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي إن طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ومناطق أخرى في القدس الشرقية "مقلق للغاية". وحذر المتحدث من أن "هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض".

فرانس24/ أ ف ب

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