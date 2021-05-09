إسرائيل: المحكمة العليا تعلن تأجيل جلسة قضية حي الشيخ جراح بالقدس لتاريخ يحدد لاحقا

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أحد المعتصمين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة يجادل جندي من حرس الحدود الإسرائيلي خلال احتجاج في الحي في الخامس من أيار/مايو 2021 ضد إخلاء عائلات فلسطينية لصالح الجمعيات الاستيطانية

وافقت المحكمة العليا الأحد على طلب أفيخاي ماندلبليت المدعي العام الإسرائيلي تأجيل جلستها المقرر عقدها غدا الاثنين للنظر في عمليات إخلاء فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية حتى يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى من عدمها. وقالت المحكمة العليا في بيان إن الموعد الجديد للجلسة سيحدد خلال ثلاثين يوما من تاريخه. وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى الإنهاء الفوري لكافة عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وحذرت من أنها قد "ترقى لجرائم حرب".

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أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية في بيان نشرته الأحد تأجيل جلسة لها كان مقرر عقدها غدا الاثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما.

وذكرت المحكمة في بيانها أنه "في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا". ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.

النائب العام يطلب التأجيل

وكان متحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية قد ذكر مبكرا الأحد إن المدعي العام في البلاد أفيخاي ماندلبليت قد طلب تأجيل جلسة المحكمة العليا بشأن خطط لإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح مستوطنين إسرائيليين. وقال المتحدث إن المدعي العام طلب من المحكمة التأجيل لأسبوعين على الأقل ريثما يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى.

وكان من المقرر عقد الجلسة غدا الاثنين وسط تصاعد العنف والقلق الدولي بشأن قضية الإخلاء في المدينة المتنازع عليها.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

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