الأسطول الأمريكي الخامس يصادر شحنة أسلحة "غير قانونية" ومجهولة ببحر العرب

© أ ف ب

صادر طراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس مونتيري" التابع للأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، ومقره البحرين، شحنة أسلحة "غير قانونية" من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب في 6 مايو/أيار. وضمت الشحنة "صواريخ موجهة مضادة للدبابات روسية الصنع" و"بنادق تايب 56" صينية هجومية، فضلا عن "مئات من مدافع بي كيه إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية".

إعلان اقرأ المزيد

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، ومقره البحرين، إن طراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس مونتيري" صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب في السادس من مايو/أيار.

وذكر الأسطول في بيان "ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية".

وأضاف أن الشحنة ضمت أيضا أدوات رؤية متقدمة، مشيرا إلى أن الشحنة في حيازة السلطات الأمريكية حاليا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

وجاء في البيان "بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك