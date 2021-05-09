ريبورتاج: فلسطينيو حي الشيخ جراح بالقدس بين الصدمة والخوف إثر موجة العنف الأخيرة

فلسطينيات مسلمات تجمعن بباحة المسجد الأقصى للصلاة بمناسبة ليلة القدر 8 مايو 2021 © فرانس24

تجددت ليل السبت إلى الأحد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في أحياء القدس الشرقية المحتلة بسبب تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين. فيما اكتظت باحة المسجد الأقصى مساء السبت بعشرات آلاف الفلسطينيين الذين أتوا لأداء الصلاة فيها بمناسبة ليلة القدر والتعبير عن تضامنهم مع هذه العائلات. مراسلة فرانس24 في القدس جويندولين ديبونو التقت عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح فنقلت صدمتها وتخوفاتها عبر هذا الريبورتاج.