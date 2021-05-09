عشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة جديدة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية

أصيب أكثر من 90 شخصا بجروح في صدامات عنيفة جديدة اندلعت مساء السبت في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني. وقد اكتظت باحة المسجد الأقصى بعشرات آلاف الفلسطينيين الذين أدوا الصلاة فيها بمناسبة ليلة القدر في ظل هدوء نسبي.

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أصيب أكثر من 90 شخصا بجروح في اشتباكات جديدة مساء السبت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلة، فيما اكتظت باحة المسجد الأقصى بعشرات آلاف الفلسطينيين الذين أدوا الصلاة فيها بمناسبة ليلة القدر في ظل هدوء نسبي.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: "لقد سقط 90 جريحا في الصدامات العنيفة" التي اندلعت في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

وأوضح أن الغالبية العظمى من هؤلاء الجرحى، وبينهم قصر، أصيبوا بأعيرة مطاطية أو بشظايا قنابل صوتية، في حين شاهد أحد مصوري وكالة فرانس برس امرأة فلسطينية مدمى وجهها.

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واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وخراطيم المياه الآسنة لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين. بالمقابل، رشق قسم من المتظاهرين قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة وبمقذوفات أخرى مما أسفر، بحسب الشرطة، عن إصابة أحد عناصرها بجروح في رأسه.

حماس تحث الفلسطينيين على البقاء في المسجد الأقصى حتى انتهاء شهر رمضان صباح

وفي حي الشيخ جراح الذي شهد احتجاجات يومية على مدى الأيام الأخيرة ضد احتمال إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين، نزل فلسطينيون مساء السبت إلى الشوارع ورشقوا قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة.

وفي غمرة هذه التطورات أطلق ناشطون فلسطينيون ليل السبت صاروخا من غزة باتجاه الدولة العبرية التي قالت إنها ردت على هذا القصف باستهداف مواقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

من جهتها، حثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، الفلسطينيين على البقاء في المسجد الأقصى حتى صباح الخميس مع انتهاء شهر رمضان.

وهددت بشن هجمات ضد إسرائيل إذا ما صادقت المحكمة العليا الإثنين على قرار إخلاء منازل في حي الشيخ جرّاح من سكانها الفلسطينيين.

وفي غزة، على مقربة من السياج الفاصل بين القطاع الفلسطيني وأراضي الدولة العبرية أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين فلسطينيين. وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن بالونات حارقة أطلقت من غزة باتجاه جنوب إسرائيل لم توقع أضرارا.

فرانس24/ أ ف ب

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